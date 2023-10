Alors que les 11 candidats à la présidentielle de Madagascar poursuivaient leur manifestation pour protester contre la participation d’Andry Rajoelina à l’élection, l’ancien chef de l’État et candidat Marc Ravalomanana a été blessé. L’état de santé du candidat Andry Raobelina, blessé lors de la première journée, nécessiterait par ailleurs une évacuation sanitaire à l’étranger.

Ils protestent contre la candidature d’A. Rajoelina

À Madagascar, le président sortant Andry Rajoelina est officiellement en course à sa propre réélection . Les onze candidats au scrutin contestent cependant son éligibilité en raison de sa nationalité française. La semaine passée a été marquée par des manifestations organisées par l’opposition. Le collectif des candidats s’est heurté à des forces armées, qui étaient prêtes à empêcher coûte que coûte toute tentative de rejoindre la Place du 13 mai, à Antananarivo.

M. Ravalomanana blessé lors de la manifestation de samedi

Samedi 7 octobre, lors de leur 6e journée de manifestation, les candidats et leurs soutiens ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc utilisés par les forces armées à Antanimena, toujours dans la capitale. Lors de leur marche, l’ancien président et candidat du parti Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana, a été blessé à la jambe gauche, rapportent les médias locaux. Il a, d’ailleurs, publié une photographie montrant sa blessure, d’où s’écoulait du sang.



Le candidat Andry Raobelina doit être évacué à l’étranger

Dans une déclaration vidéo diffusée dans la soirée du dimanche 8 octobre, le candidat Rolland Ratsiraka a exprimé des préoccupations quant à la santé d’Andry Raobelina, blessé lors de la première journée de manifestation du collectif lundi dernier. Il a affirmé que son état nécessitait une évacuation à l’étranger, rapporte le site Orange Actu.



