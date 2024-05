En l’espace d’une semaine, quatre bébés siamois sont nés à Madagascar. Une équipe du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, à Antananarivo, se prépare à les séparer.

"J’étais très surprise en les voyant à la naissance"

Une famille s’est présentée mercredi au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, dans la capitale de Madagascar, avec deux bébés siamois. Originaires d’Arivonimamo (est d’Antananarivo), ils ont rapidement pris la décision de se rendre dans cet établissement dans l’espoir de trouver une solution pour séparer les deux petits garçons. Ces derniers sons reliés au niveau du bassin. Leur mère a confié avoir été "très surprise en les voyant à la naissance", alors que l’échographie réalisée durant sa grossesse ne révélait aucune anomalie.

L’établissement, qui a déjà fait ses preuves dans la séparation des bébés siamois, les a bien accueillis. D’après L’Express de Madagascar, le ministère de la Santé publique prendra en charge les soins des bébés. Le professeur Lalatiana Andriamanarivo, chef de service de la chirurgie pédiatrique, a affirmé que la séparation des nouveau-nés est tout à fait réalisable. Des investigations approfondies, "incluant des analyses et des examens médicaux", seraient en cours.

Deux interventions réussies dans le passé

Le Pr Andriamanarivo a une expérience significative dans la séparation des bébés siamois. Il a déjà dirigé des interventions similaires par le passé. En 2009, il était venu en France pour opérer Mahagaga et Mahalatsa, deux bébés reliés par le thorax et une partie du sternum. En 2017, il a séparé Mitia et Fitia, unies par le ventre depuis la cage thoracique jusqu’au diaphragme. Ces succès démontrent l’excellence des interventions menées par son équipe. Depuis 2017, grâce à un plateau technique et une équipe médicale compétente, il n’est plus nécessaire d’évacuer les bébés siamois à l’étranger. Cependant, la préparation avant l’opération reste essentielle. Cela nécessite généralement trois à cinq mois. "Les patients doivent gagner du poids avant l’opération", selon le professeur.

Deux autres bébés siamois ont également vu le jour à Madagascar le vendredi 12 avril. Angelicia et Angelette, nées à Vohémar (nord), sont reliées au niveau du thorax et de l’abdomen. Elles vont être évacuées dans la capitale. Pendant ce temps, Notahianjanahary et Fanambinantsoa, deux autres bébés siamois, sont déjà pris en charge au CHUJRA. Toutes ces familles font face à des difficultés financières et lancent un appel aux philanthropes pour obtenir de l’aide.