Deux corps sans vie ont été retrouvés par les gendarmes à Ampasina, dans le district de Mananara-Nord (ouest de Madagascar). La thèse d’un meurtre suivi d’un suicide est privilégiée.

Coups de machette

Le district de Mananara-Nord (ouest de Madagascar) a été secoué par un terrible drame mardi 17 octobre. Deux femmes ont été découvertes mortes dans le village d’Ampasina, relate L’Express de Madagascar.

Alertés, les gendarmes de la ville se sont dépêchés sur les lieux et ont retrouvé une femme qui aurait été frappée, selon eux, à coups de machette.

Le médecin, les autorités civiles ainsi que les forces de l’ordre ont constaté plusieurs blessures, notamment à la tête, au cou, à la gorge et à la main. Après l’autopsie, le professionnel médical a affirmé que son décès est lié à un acte humain volontaire. A noter que les gendarmes ont récupéré l’arme du crime pour servir de preuve.

Rivalité amoureuse

D’après les informations judiciaires, l’auteure présumée de ce meurtre a pris la fuite avant l’arrivée des fonctionnaires. Elle a été retrouvée morte, pendue sur un giroflier à l’aide d’une corde en nylon. Sa dépouille ne présentait aucune trace de violence ni de contusion et le médecin a ainsi conclu qu’elle s’est donné la mort par pendaison. Une enquête a été ouverte, et la thèse du meurtre suivi de suicide est privilégiée. La gendarmerie et des sources civiles ont révélé que ces deux femmes sont décédées en raison d’une rivalité amoureuse.

