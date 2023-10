Le lundi 2 octobre à Vohipeno, dans le sud-est de Madagascar, une foule en colère, désireuse de libérer un mari incarcéré pour le meurtre de sa femme, a provoqué une grave agitation. Les manifestants ont sorti les flammes et des membres des forces de l’ordre ont été blessés.

Une foule en furie !

À Vohipeno, une foule en colère réclamant la remise d’un homme détenu pour le meurtre de sa femme afin de le lyncher a provoqué des violences majeures. La situation s’est enflammée au cœur de la ville lorsque les manifestants ont incendié les guichets et les habitations de la station des taxis-brousse, le feu se propageant ensuite aux maisons voisines. Des affrontements violents ont éclaté, accompagnés d’une pluie de pierres, faisant cinq blessés, dont deux gendarmes et trois civils. Le commandant du groupement de la gendarmerie nationale de Fitovinany a été gravement blessé à la mâchoire par une pierre et transporté à l’hôpital, rapporte L’Express de Madagascar.

Les troubles ont débuté lorsque des membres de la famille et des proches de la femme tuée par son mari ont investi le parking des taxis-brousse pour bloquer la route. Bien que les autorités locales et les chefs traditionnels aient tenté de calmer la foule, cela n’a pas suffi. Plus tard dans la journée, les forces de sécurité ont dispersé la manifestation à l’aide de gaz lacrymogènes. L’intervention des forces de sécurité a été efficace, bien que les manifestants aient déclenché des incendies criminels en se retirant.

Comment tout a commencé ?

Le crime domestique a eu lieu la nuit du vendredi 22 au samedi 23 septembre, impliquant la disparition du couple et la découverte du corps de la femme dans une rizière près de leur maison. Le mari, âgé de vingt-neuf ans et accusé du meurtre, a été localisé à Analabe le week-end suivant et arrêté par la police. Il a ensuite été placé en détention préventive par le tribunal de première instance de Manakara. Les proches de la défunte ont exigé que le prévenu soit ramené à Vohipeno pour être lynché, déclenchant ainsi des violences dans la ville.

