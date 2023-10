Les enlèvements et vols de bétail, orchestrés par des bandes armées s’enchaînent dans le district d’Ankazobe, situé dans la partie nord de la province d’Antananarivo, Madagascar.

Huit bandits, armés de fusils d’assaut et de chasse

Les faits se sont déroulés le samedi 30 septembre dans la commune rurale de Mangasoavina, district d’Ankazobe (Madagascar). Vers 20 heures 30, la brigade territoriale de la gendarmerie d’Ankazobe a été alertée par le maire de la commune, signalant l’enlèvement d’une adolescente de 15 ans par des ’dahalo’ (bandits). Huit criminels, armés de fusils d’assaut de type AKM et de fusils de chasse, ont attaqué le village de Fidasiana. À leur arrivée, ils ont tiré des coups de feu pour semer la terreur parmi les villageois. Sans faire de victime, les malfaiteurs ont pénétré dans la maison d’un résident où ils ont kidnappé une jeune fille de 15 ans. Comme le rapporte le site Midi-madagasikara.mg, ils ont également dérobé deux téléphones et un fusil de chasse. Avant de quitter les lieux, les criminels ont laissé un téléphone portable pour faciliter les communications avec la famille de l’otage, prévoyant ainsi de réclamer une rançon pour sa libération.

Aucune demande de rançon reçue

Alertés de cette situation, les gendarmes des postes avancés d’Andranofeno et d’Andoharano se sont immédiatement rendus sur place pour sécuriser les environs. D’après les renseignements obtenus, les malfaiteurs ont pris la fuite en direction du Nord-Est, précisément vers les communes de Kiangara, Tsaramasoandro et Antatavana. Des renforts, issus de la compagnie d’Anjozorobe, soutenus par des ’fokonolona’ (volontaires locaux), ont été mobilisés pour mener des recherches intensives dans la région. À ce stade, aucune demande de rançon n’a été reçue par la famille et le sort de l’otage demeure inconnu.

> Lire d’autres actualités à Madagascar