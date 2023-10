Andry Rajoelina, président sortant et candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle à Madagascar, a adressé un appel à l’apaisement au peuple malgache.

Sa préoccupation face aux manifestations du collectif des candidats

Dimanche soir, Andry Rajoelina, président sortant et candidat à l’élection présidentielle à Madagascar, a pris la parole sur des chaînes télévisées privées. Il a exprimé sa désapprobation vis-à-vis des manifestations du collectif des candidats, la qualifiant de contre-productive dans le contexte de la démocratie et des libertés individuelles. Il a souligné son inquiétude quant à la participation d’anciens présidents à ces manifestations, considérant cela comme un affront à la nation et préjudiciable à l’image internationale de Madagascar.

Andry Rajoelina a dénoncé l’appel aux casques bleus, soulignant l’absence de conflit ou de guerre civile dans le pays. Il a également condamné la perturbation causée aux commerçants, contraints de fermer boutique de manière précoce en raison des manifestations et de la grève, rapporte le site Lexpress.mg.

> À lire aussi : Élection présidentielle à Madagascar : Andry Rajoelina exprime sa certitude de pouvoir gagner

Appel à la sérénité et au respect des lois

Andry Rajoelina a appelé le peuple malgache à maintenir la sérénité, en dépit du climat électoral tendu. Il a exhorté chacun à résister aux provocations politiques et à respecter les lois et règlements en vigueur. Il a insisté sur le rôle essentiel du peuple dans le choix du futur président de la République et dans l’orientation du pays vers le développement.

Dans le cadre de sa campagne électorale, Andry Rajoelina va débuter par un mouvement dans la capitale suivi d’un meeting à Diego Suarez. Il a encouragé les citoyens à faire entendre leur voix lors du scrutin, soulignant que c’est à eux de décider de l’avenir du pays. Toutefois, les membres du collectif des candidats ont annoncé leur intention de poursuivre leurs manifestations en début de semaine.

> Toute l’actualité à Madagascar sur LINFO.re