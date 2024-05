Le ministère malgache de l’Industrialisation et du Commerce (MIC) a pris cette décision après les résultats d’un contrôle en laboratoire qui ont révélé que les riz sont défectueux et interdits à la consommation.

Une tentative de reconditionnement

Lundi 15 avril, 124 tonnes de riz avarié ont été détruites dans la province de Toamasina (est de Madagascar), dont 60 tonnes incinérées à Antsarimasina et 64 tonnes à Barikadimy. Cette mesure a été appliquée en collaboration avec les autorités locales, rapporte Midi Madagasikara.

La DRIC (Direction régionale de l’Industrialisation et du Commerce) et la gendarmerie Antsinanana ont détecté une tentative de reconditionnement de ces produits défectueux.

Le ministère malgache de l’Industrialisation et du Commerce a par la suite pris cette décision après un contrôle en laboratoire qui a révélé que les riz sont défectueux et interdits à la consommation.

Prioriser la santé des consommateurs

Selon le journal, le ministère a priorisé la sécurité et la santé des consommateurs. Il s’agit d’un engagement du gouvernement à garantir la qualité et la sûreté des produits alimentaires sur le marché.

A travers ce dispositif, les autorités ont voulu avertir que toute tentative de compromettre cette sécurité sera sévèrement sanctionnée. Elles ont par ailleurs appelé les consommateurs à rester vigilants.

