Quelque 24,8 millions de Malgaches vivent dans des conditions de pauvreté, un chiffre qui dépasse la population totale de deux nations, le Burundi et le Soudan du Sud…

80,7 %

La Banque mondiale a souligné au début d’avril que Madagascar, avec une population estimée à 30,3 millions d’habitants en 2023, est aux prises avec un taux de pauvreté persistant. En effet, environ 80,7% des Malgaches vivent dans l’extrême pauvreté, disposant de moins de 2 euros par jour. Selon l’institution, ce défi persiste en raison de la croissance démographique qui dépasse la création d’emplois, rapporte le média malgache 2424.mg. Ainsi, même si le pays enregistre une croissance économique, la pauvreté reste un problème majeur, affectant une grande partie de la population malgache.

Entre 2021 et 2022, deux régions de Madagascar ont affiché des taux de pauvreté dépassant 90% : l’Androy avec 95% et le Vatovavy Fitovinany avec 92%. Par ailleurs, dix autres régions ont enregistré des taux compris entre 80 et 90%, allant de 81% à 88%.

Autres chiffres à connaître

Cinq régions de la Grande Île présentent des taux de pauvreté variant entre 70 et 80% pendant la période examinée. L’Itasy, le Sofia, le Vakinankaratra, la Sava et le Diana se situent dans cette fourchette. Quatre autres régions affichent des taux de pauvreté allant de 60 à 70% : le Boeny, l’Atsinanana, le Melaky et l’Analanjirofo. L’Analamanga (qui comprend la capitale Antananarivo) est la seule région avec un taux de pauvreté inférieur à 60%, à 56%.

Selon la Banque mondiale, Madagascar devrait connaître une accélération de sa croissance, avec une moyenne prévue de 4,6% entre 2024 et 2026. Cette progression sera soutenue par des bases solides, une augmentation des opportunités commerciales et touristiques, ainsi qu’un regain d’investissement privé, notamment grâce à des réformes majeures dans des secteurs clés comme les télécommunications, les technologies numériques, ou encore l’exploitation minière.

