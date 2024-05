L’épidémie de choléra prend de l’ampleur aux Comores. Au cours des quatre derniers jours, 366 nouveaux cas ont été signalés, avec huit décès enregistrés, principalement sur l’île d’Anjouan.

Évolution de l’épidémie

Depuis le dimanche 14 avril, le nombre de cas de choléra aux Comores continue d’augmenter, portant le total à plus de 1 700 cas et 43 décès depuis le début de l’épidémie le 2 février. Alors que la maladie a atteint Anjouan plus tardivement en mars, les deux tiers des cas ont été recensés sur cette île. Pendant ce temps, la propagation reste stable sur les îles de Grande Comore et de Mohéli, avec une dizaine de nouveaux cas signalés quotidiennement ces dernières semaines.

Distribution de kits sanitaires à Anjouan

L’UNICEF a distribué des kits sanitaires à Anjouan afin de permettre aux patients de se soigner chez eux, préservant ainsi les hôpitaux pour les cas graves. Cependant, les autorités se trouvent confrontées à des défis logistiques, notamment en termes de désinfection des foyers et des environs des patients infectés. Dans certains quartiers, les habitants prennent en charge la désinfection eux-mêmes. Ils utilisent les ressources disponibles telles que l’eau et l’eau de javel.

Source : La1ere.francetvinfo.fr