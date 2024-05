Les 17 fugitifs condamnés pour des agressions sexuelles et évadés de la prison de Moroni aux Comores ont été identifiés. Les forces de l’ordre sont à leur recherche.

Un contexte d’opération rapide et coordonnée

Le procureur a fourni des détails sur l’évasion spectaculaire de 37 détenus de la prison de Moroni, aux Comores, survenue le jeudi 11 avril. Parmi ces fugitifs, 17 avaient été condamnés pour des agressions sexuelles, suscitant une grande inquiétude dans la communauté. Les forces de l’ordre ont réussi à les identifier et ils sont activement recherchés, assure le procureur. L’évasion s’est déroulée dans un contexte d’opération rapide et coordonnée, selon les informations fournies par ce dernier. Peu avant 7 heures du matin, un gardien a été attaqué par l’un des détenus alors qu’il tentait de les faire sortir de leurs cellules. Ce prisonnier en question était un militaire détenu provisoirement pour avoir ouvert le feu lors d’une altercation lors d’un match de football, blessant un jeune. Un autre gardien est intervenu pour aider son collègue, mais a été submergé par un groupe de détenus. Les prisonniers, profitant de la confusion, ont réussi à forcer la porte et à s’échapper, rapporte Mayotte La1ère.

Interrogations sur le nombre de gardiens présents

Cette évasion spectaculaire de détenus a suscité des questions sur le nombre de gardiens présents lors de l’ouverture des cellules, avec seulement deux agents en charge de cette tâche. Certains journaux locaux ont évoqué la possibilité d’une complicité interne facilitant l’évasion. Il convient de rappeler qu’en novembre 2022, une vingtaine de détenus s’étaient déjà évadés de la même prison, mais avaient été rapidement appréhendés par les autorités. Les autorités sont actuellement engagées dans une chasse à l’homme intensive pour retrouver les fugitifs, en particulier ceux condamnés pour des agressions sexuelles, afin de garantir la sécurité publique.

