Dimanche dernier, un bateau de pêche avec deux Français à bord avait eu un problème de moteur. Depuis, le contact a été rompu.

Une panne de moteur

Deux Français naviguant à bord d’un bateau de pêche avaient signalé un souci au niveau du moteur dimanche 1er octobre en fin d’après-midi, alors qu’ils se trouvaient au large de Wallis-et-Futuna. Ils avaient rencontré ce problème à 4 milles marins au nord-ouest de la passe Fatumanini.

Aucune nouvelle

Après le signalement, les autorités n’ont plus eu de nouvelles de l’embarcation, selon la préfecture dans un communiqué. Les opérations de recherches ont été rapidement lancées avec l’engagement d’un navire dans la zone et une demande d’assistance aérienne auprès du centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouméa.

Le bateau de pêche et les personnes à bord restent introuvables

Malgré les efforts conjoints de plusieurs bateaux de pêche, du survol aérien par le Falcon Gardian des forces armées de Nouvelle-Calédonie et des renforts venant des Fidji, le bateau reste introuvable cinq jours après la dernière communication avec les occupants de l’embarcation.

Opération de recherche difficile

Les opérations menées n’ont n’a malheureusement pas permis de localiser le bateau disparu, notent nos confrères de France Info. La mission de recherche en mer est en outre compliquée en raison des conditions météorologiques difficiles, notamment des vents violents.