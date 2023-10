Un trentenaire avait adressé une demande de rançon factice à sa partenaire, dans le but de passer le Nouvel An en compagnie de sa maîtresse. Cette tromperie avait entraîné la mobilisation d’un grand nombre d’agents de police.

Coup des amants

Un Australien de 35 ans a récemment été condamné par la justice à rembourser une somme de 16 218,11 $ australiens, équivalant à environ 9 800 €, au gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud. Cette décision de justice fait suite à sa fausse déclaration d’enlèvement le 31 décembre, comme le rapporte le média 9 News.

Paul Iera, un résident de Dapto, situé à environ 100 kilomètres au sud de Sydney, a admis avoir élaboré un stratagème afin de célébrer le réveillon du Nouvel An avec sa maîtresse plutôt qu’avec sa compagne. Il avait alors prétendu à cette dernière qu’il devait rencontrer son "expert financier". Pour avoir du temps avec sa complice, le trentenaire et cette dernière avaient envoyé un texto à l’officielle, demandant une rançon, relaie Le Parisien.

Le pot aux roses découvert

La compagne de Paul Iera, inquiète après la réception du message, a alerté la police peu avant minuit. Les autorités ont mobilisé un important effectif, représentant 200 heures de travail et un coût de 25 000 $ australiens (environ 15 000 €) pour les contribuables. Le couple a été retrouvé sain et sauf dans la matinée du 1er janvier, après l’interception du véhicule de l’homme, qui avait été signalé. Il avait d’abord prétendu avoir été enlevé par un groupe inconnu "du Moyen-Orient", mais a fini par être arrêté 12 jours plus tard. Le mari trompeur a été poursuivi pour "fausse accusation avec l’intention de soumettre à enquête une autre personne".

Un tribunal australien a condamné Paul Iera à rembourser plus de 16 000 $ australiens de frais policiers et à effectuer trois ans de travaux d’intérêt général pour une fausse alerte d’enlèvement qualifiée d’odieuse par le magistrat.

