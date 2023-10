Un avion d’une patrouille acrobatique militaire s’est écrasé samedi lors d’un exercice d’entraînement au nord de l’Italie. Le drame s’est produit dans la région de Turin.

L’appareil s’est précipité au sol lors de la phase de décollage

Un exercice d’entraînement militaire a échoué samedi 16 septembre dans la région de Turin, au nord de l’Italie, provoquant un accident. D’après le ministère de la Défense, un avion appartenant à une patrouille acrobatique, de type MB-339, s’est écrasé au sol peu après le décollage. "La patrouille avait à peine décollé... quand pour des motifs inconnus pour le moment l’appareil piloté par le major Oscar Del Do a perdu de l’altitude et s’est écrasé au sol", rapporte le communiqué.

🇮🇹 Terrible accident à l’aéroport de Turin où un avion de la Frecce Tricolori, la patrouille italienne, s’est écrasé lors des répétitions pour le meeting du centenaire de l’Armée de l’Air. Le pilote s’est éjecté en toute sécurité. ▫️Une fillette de 5 ans a perdu la vie au sol,… pic.twitter.com/YtC4wBiOjO — air plus news (@airplusnews) September 16, 2023

"L’incendie... suite à l’impact... contre le sol a malheureusement touché une voiture"

Le pilote a réussi à s’éjecter en utilisant son parachute. Cependant, un élément incandescent de l’appareil s’est détaché et aurait heurté une voiture dans laquelle se trouvait une famille. Ces personnes sont venues voir les avions de la patrouille acrobatique de l’armée de l’air italienne lors de leur entraînement en vue d’un vol prévu pour le lendemain. Une petite fille, âgée de 5 ans, a perdu la vie dans ce drame.

"Un impact avec un oiseau" peut être à l’origine de l’accident

Le frère de l’enfant, âgé de 9 ans, a été gravement blessé. Ses parents et le pilote ont également eu des blessures, mais ne sont pas dans un état critique, selon les médias locaux. Pour le moment, l’armée de l’air n’a pas encore communiqué les causes exactes de l’accident, mais l’une des hypothèses envisagées est une possible collision avec un oiseau pendant les premières phases du décollage.