Après avoir été surpris en flagrant délit par un steward, le couple de passagers d’EasyJet a été accueilli par la police quand l’avion a atterri à Ibiza.

La vidéo visionnée plus de 5 millions de fois

Un steward a surpris un couple en train de s’adonner à des activités intimes dans les toilettes de l’avion, et il semble qu’ils n’avaient pas l’intention de s’arrêter là. Cet incident s’est produit à bord d’un vol d’EasyJet le 8 septembre 2023, et il a été largement commenté. Comme le rapporte le magazine Closer, le steward qui a ouvert la porte des toilettes à l’arrière de l’avion a été choqué par ce qu’il a découvert. Les deux passagers étaient visiblement en plein acte lorsque le membre de l’équipage a ouvert la porte pour les exposer. Une vidéo de l’incident, qui a été visionnée plus de 5 millions de fois depuis sur X (anciennement Twitter), montre le couple à moitié dévêtu.

Réactions des passagers

Cet incident cocasse s’est déroulé lors d’un vol EasyJet reliant Luton à Ibiza le 8 septembre 2023. L’identité du couple impliqué n’a pas été révélée, selon le Daily Mail du 11 septembre. La vidéo montre clairement un homme et une femme à moitié nus, ce qui a provoqué des réactions enthousiastes parmi les autres passagers à l’arrière de l’avion. Leur comportement audacieux a été une source de divertissement pour certains passagers qui ont assisté à la scène dans la cabine des toilettes de l’avion. Certains ont ri, d’autres ont applaudi, et un passager a même encouragé le couple en criant "Allez !". Une femme s’est exclamée "Oh my f***ing God !".

Le couple accueilli par la police à l’atterrissage

Ce qui est remarquable, c’est que le couple n’a pas immédiatement mis fin à ses activités lorsque le steward les a découverts. Au contraire, l’homme a rapidement refermé la porte que le membre de l’équipage avait ouverte, comme s’il avait l’intention de poursuivre. Comme le rapporte le Daily Mail, "l’homme a rapidement refermé la porte pour qu’ils puissent rejoindre le Mile-High Club", qui est le club de ceux qui ont déjà eu des relations intimes à bord d’un avion. Le couple en question a été accueilli par la police à l’atterrissage de l’avion à Ibiza. Une porte-parole d’EasyJet a commenté l’incident en déclarant à MailOnline : "Nous pouvons confirmer que ce vol de Luton à Ibiza le 8 septembre a été accueilli par la police à l’arrivée en raison du comportement de deux passagers à bord".