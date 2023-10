Cette fusillade a eu lieu dans un important centre commercial de Bangkok (Thaïlande). Le royaume, qui a l’un des taux de possession d’armes à feu les plus élevés d’Asie.

Quatre blessés

Les services d’urgence en Thaïlande ont affirmé qu’une fusillade s’est produite dans un important centre commercial, à Siam Paragon, à Bangkok, mardi 3 octobre. Au moins trois personnes ont perdu la vie, rapporte Le Figaro. Dans un message diffusé à la presse, le centre d’urgences Erawan a également fait état de quatre blessés.

En fin d’après-midi, des bruits d’explosion ont retenti et provoqué des scènes de panique dans ce haut lieu touristique et commercial de la capitale thaïlandaise. Les secours ont été alertés et des dizaines de véhicules de la police et d’ambulances ont été déployés sur les lieux.

Suspect arrêté

Le Premier ministre Srettha Thavisin a confirmé l’arrestation d’un suspect. Il a souligné que la police a évacué les lieux et la situation est revenue au calme. Sur des images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un jeune homme interpellé par deux policiers arme au poing, dans un magasin de meubles.

Taux de possession d’armes les plus élevés

En 2017, environ 10 millions d’armes à feu ont été recensés en Thaïlande, dont près de 4 millions ne sont pas enregistrés auprès des autorités. Ces chiffres ont été évoqués par le programme de recherche suisse Small Arms Survey.

Les attaques à main armée sont récurrentes dans le royaume, qui a l’un des taux de possession d’armes à feu les plus élevés d’Asie.

