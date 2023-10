Une partie d’une autoroute s’est écroulée en Suède, cet effondrement a été déclenché par un glissement de terrain. L’incident a fait trois blessés.

La police suédoise et les pompiers ont communiqué sur la destruction d’une autoroute, survenue très tôt, ce samedi 23 septembre. Un glissement de terrain est à l’origine de cet écroulement. Selon les précisions des autorités en Suède, cette mésaventure s’est déroulée près de Göteborg. L’effondrement a causé des dégâts matériels (renversement des voitures) et trois personnes ont été blessées légèrement. Une enquête a été lancée pour déterminer s’il existe un lien avec le chantier de construction à proximité du lieu.

Dans un communiqué, un responsable des services d’urgence de Göteborg, a apporté plus de détails. Le glissement de terrain « a touché une dizaine de véhicules, une zone forestière et une zone commerciale comprenant une station-service et un restaurant rapide », a expliqué Daniel Lyckelid.

L’endroit le plus impacté s’étale sur une surface de 100 mètres par 150 mètres. Le glissement de terrain s’élargit à environ 700 mètres par 200 mètres, selon les renseignements partagés par les secours.

August Brandt, porte-parole de la police, a déclaré que les trois blessés ont été emmenés directement dans un établissement hospitalier. Les vidéos diffusées par les médias sur place dévoilent des véhicules poids lourds tombés à la renverse et un bus qui est piégé dans un trou.

Le parking d’une station-service et le toit d’un fast-food ont été endommagés par l’accident. D’après les informations des services d’urgence, des personnes ont été coincées dans leurs voitures, ils ont dû attendre l’intervention des pompiers et des hélicoptères pour en sortir. Un chauffeur, garé sur un parking sur les lieux de l’incident, a témoigné sur une radio locale. Il raconte qu’il a été tiré de son sommeil quand son camion a bougé.