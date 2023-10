Dans la région de Sakhaline, en Russie, des médecins ont fait une incroyable découverte grâce à une imagerie médicale. Une femme âgée de 80 ans a vécu toute sa vie avec une aiguille de 3 cm enfoncée dans son crâne.

Née en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, la dame aurait survécu à une tentative d’infanticide. En Union soviétique, il était connu que certains parents désespérés inséraient de fines aiguilles dans la fontanelle de leurs bébés en période de famine. Cette pratique causait des dommages irréparables au cerveau, mais il était impossible de détecter le crime une fois la fontanelle refermée.

Dans le cas de l’octogénaire, l’aiguille avait pénétré dans son lobe pariétal gauche, mais n’a pas eu l’effet escompté. Elle a survécu et a grandi normalement.



Malgré la présence de cette aiguille dans son cerveau, la patiente n’a jamais souffert de maux de tête ni de problèmes de santé, selon les médias. Les médecin ont décidé de ne pas lui retiré l’objet pointu de la tête, car cela pourrait avoir des conséquences graves. La dame reste toutefois sous surveillance médicale.

