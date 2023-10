Le Premier ministre Rishi Sunak a haussé le ton vendredi face à la hausse alarmante des attaques de chien au Royaume-Uni ces derniers temps.

L’attention portée sur les American Bully XL

Au Royaume-Uni, une série d’attaques de chiens a suscité une vive émotion. Celles-ci ont engendré des blessés graves, dont une fillette, ainsi que la mort d’un homme. Depuis le début de l’année, sept décès ont été attribués à des attaques de chiens, dépassant largement la moyenne des années précédentes. L’attention s’est particulièrement portée sur les American Bully XL depuis qu’une jeune fille de 11 ans a été poursuivie et blessée à Birmingham. Cette race massive est issue de croisements récents entre différentes races de molosses. Parmi les cas récents figure celui d’un homme d’une cinquantaine d’années qui a plaidé coupable de ne pas avoir pu contrôler son chien. L’animal avait tué son frère en avril, rapporte Le Parisien.

La décision du Premier ministre

Face à l’urgence de la situation, le Premier ministre Rishi Sunak a décidé d’interdire cette race de chiens d’ici la fin de l’année. Cependant, un débat persiste, certains vétérinaires affirmant que c’est le dressage qui est en cause plutôt que la race elle-même. Le Kennel Club, la plus grande organisation britannique dédiée à la santé et au dressage des chiens, ainsi que la Dog Control Coalition, estiment que l’interdiction de la race ne résoudra pas complètement ce problème, considérant qu’il s’agit d’une tendance comportementale plus large chez les chiens, et non d’un simple problème de dressage.

