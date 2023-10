L’explosion a eu lieu sur le site de la société de gestion des déchets, Severn Trent Green Power, près de Yarnton, au nord-ouest d’Oxford.

Origine de l’incident

Ce lundi soir, une énorme explosion a été observée dans le comté d’Oxford, au Royaume-Uni, causant un incendie de grande envergure, rapporte le site Lefigaro.fr. L’incident s’est déroulé sur le site de la société de gestion de déchets Severn Trent Green Power, près de Yarnton, au nord-ouest d’Oxford. Les autorités locales ont rapidement réagi et se sont rendues sur les lieux alors que l’incendie était toujours en cours.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont capturé cette impressionnante boule de feu illuminant le ciel. Selon les premières informations de la police, l’incendie aurait été déclenché par la foudre qui aurait frappé des conteneurs de gaz sur le site, en raison du mauvais temps.

Aucun blessé, mais des perturbations

Fort heureusement, aucun blessé n’a été signalé. La société Severn Trent Green Power a confirmé que toutes les personnes présentes sur le site étaient saines et sauves. Néanmoins, les secours restent sur place pour maîtriser l’incendie. D’importants moyens ont été déployés, avec six véhicules de pompiers et 40 soldats du feu mobilisés. Par ailleurs, des pannes de courant ont été signalées par les résidents des environs.

