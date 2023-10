"On n’aurait jamais pensé qu’une telle perte puisse arriver dans les Alpes. C’est arrivé. Maintenant, l’histoire se répète", a lancé le glaciologue helvète Matthias Huss.

Une année trop sèche et trop chaude

En l’espace de deux ans, les glaciers des Alpes suisses ont fondu de quasiment 10% à cause d’une année trop sèche et trop chaude, rapporte RTL.

Cette accélération est le résultat fulgurant du réchauffement climatique provoquant la stupéfaction et l’inquiétude de Matthias Huss, dirigeant le réseau suisse des relevés glaciologiques. "On n’aurait jamais pensé qu’une telle perte puisse arriver dans les Alpes. C’est arrivé. Maintenant, l’histoire se répète", a-t-il déclare-t-il au micro de la chaîne.

"Cela va continuer à se réchauffer"

Le spécialiste a souligné que la situation de ces deux dernières années est due "une combinaison entre un hiver très sec et un été très chaud".

Il a estimé que pour la saison hivernale, il pourrait y avoir "de meilleures conditions" lors des prochaines années. Par contre, pour l’été, les scénarios climatiques sont assez clairs a-t-il signifié en prévenant que cela va "continuer à se réchauffer".

Matthias Huss a ainsi encouragé le monde à réagir le plus vite possible. "Toute la société doit devenir neutre en CO2", a-t-il martelé.

> A lire aussi : La fonte des glaciers de l’Himalaya s’accélère à un rythme sans précédent