En 2021, le paludisme a provoqué le décès de 619 000 personnes dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné son feu vert à un second vaccin pour les enfants, lundi 2 octobre.

Un vaccin "sûr et efficace"

Le paludisme tue des centaines de milliers de personnes tous les ans, rappelle Le Figaro. Lundi 2 octobre, l’OMS a donné son feu vert à un second vaccin "sûr et efficace" pour les enfants contre cette maladie. "En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposerions d’un vaccin sûr et efficace contre cette maladie. Maintenant nous en avons deux", a déclaré en conférence de presse le patron de l’organisation, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Deuxième vaccin baptisé R21/Matrix-M

Ce deuxième vaccin baptisé R21/Matrix-M est recommandé à la suite des avis de son Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination (SAGE) et de son Groupe consultatif sur la politique de gestion du paludisme (MPAG). Il sert notamment à prévenir le paludisme chez les enfants à risque de contracter cette maladie. A noter qu’en 2021, elle a causé la mort de 619 000 personnes dans le monde.

Selon la directrice du département immunisation et vaccins à l’OMS, la Dr Kate O’Brien, des experts de l’organisation sont en train d’évaluer les modalités de fabrication et d’autres aspects réglementaires. Dès que ce dernier feu vert sera obtenu, l’Unicef et l’Alliance du vaccin (Gavi) pourront administrer le vaccin, qui est fabriqué par Serum Institute of India.

Des taux d’efficacité autour de 75%

Les deux vaccins R21/Matrix-M et RTS,S ont des taux d’efficacité similaires autour de 75% quand ils sont administrés dans les mêmes conditions. Le coût de ce vaccin est compris entre 2 et 4 dollars américains (1,90 à 3,81 euros) par dose. "Il est comparable à d’autres méthodes recommandées contre le paludisme et à d’autres vaccins pour enfants", a précisé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon la Dr O’Brien, ce remède constitue un "très grand pas en avant" pour les dizaines de pays qui veulent obtenir des sérums contre ce fléau.

En juillet, l’OMS, Gavi et l’Unicef ont annoncé ensemble que 18 millions de doses de ce vaccin antipaludique seront allouées à 12 pays africains en 2023-2025.

