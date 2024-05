Les trois petites filles disparues lors du naufrage d’un bateau de migrants ont été retrouvées mortes sur une côte rocheuse et difficile d’accès du nord-ouest de l’île de Chios, à quelques kilomètres de la Turquie.

Selon les garde-côtes grecs, une importante opération de sauvetage de migrants est actuellement en cours. Ils ont précisé que jusqu’à présent, trois navires de la marine ont secouru dix-sept migrants, dont huit mineurs. Les autorités grecques ont été alertées par trois exilés ayant atteint la côte de Chios, une des plus grandes îles de Grèce, pendant la nuit.

Le nombre exact de passagers à bord du bateau reste incertain. Les autorités policières et les pompiers sont également engagés dans les opérations de secours pour aider les rescapés et participer à la recherche d’autres disparus éventuels.

Les îles du nord-est de la mer Égée sont souvent utilisées comme point d’entrée par les migrants désireux de rejoindre l’Union européenne. Depuis le début de l’année 2024, le Haut-Commissariat aux réfugiés a enregistré plus de 11 300 arrivées sur les îles grecques. En 2023, environ 45 000 demandeurs d’asile sont arrivés en Grèce, principalement sur des îles proches de la côte turque.

Des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les circonstances de ce drame et établir d’éventuelles responsabilités des autorités grecques, accusées par certains exilés et organisations non gouvernementales d’avoir tardé à intervenir pour porter secours.

