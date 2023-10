Les trois chercheurs travaillent aux Etats-Unis sur les nanoparticules. Ils ont reçu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur les "boîtes quantiques".

Des minuscules structures

Moungi Bawendi du Massachusetts Institute of Technology, Louis Brus de l’université de Columbia, et Alexei Ekimov, de Nanocrystals Technology sont les lauréats du prix Nobel de chimie 2023 mercredi 4 octobre.

Comme le rapporte Le Figaro, les trois spécialistes basés aux Etats-Unis travaillent sur les nanoparticules. Selon le jury, le comité a récompensé leurs travaux sur "la découverte et le développement des points quantiques, des nanoparticules si petites que leur taille détermine leurs propriétés".

Dans les années 1980, Alexei Ekimov et Louis Brus ont découvert les propriétés de ces minuscules structures chacun de leur côté. Moungi Bawendi a inventé le procédé en 1993 pour les produire de manière fiable, en contrôlant très finement leur taille, cruciale pour déterminer leurs propriétés.

Une grande avancée

Les points quantiques sont des nanocristaux de semi-conducteurs faisant généralement de 2 à 10 nanomètres de diamètre. Ils ont la capacité de convertir un spectre de lumière entrant en une fréquence d’énergie différente. Ces points quantiques sont utilisés dans les écrans de télévision LED modernes, dans les panneaux solaires et dans l’imagerie médicale. Leur taille induit des propriétés particulières et ils sont capables de guider les chirurgiens dans l’ablation de tumeurs. En faisant varier la taille d’une telle nano-structure, on peut ainsi lui faire émettre de la lumière de n’importe quelle couleur, précise Le Figaro.

Nés en URSS, Etats-Unis et en France

Alexei Ekimov a commencé sa carrière en URSS et s’est installé aux Etats-Unis en 1999. Louis Brus a travaillé aux Bell Laboratories avant de rejoindre l’université Columbia à New York. Quant à Moungi Bawendi, il est né à Paris en 1961 et a grandi en France et en Tunisie. Ses parents se sont installés aux Etats-Unis en 1976.

Pour les lauréats du prix Nobel 2023, le chèque accompagnant le prix est désormais de onze millions de couronnes (920 000 euros), soit la plus haute valeur nominale (dans la devise suédoise) dans l’histoire plus que centenaire des Nobel.

