L’Académie suédoise a honoré Jon Fosse, 64 ans, "pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrices qui ont donné une voix à l’indicible". Dans un communiqué relayé par les médias français comme L’Express, l’écrivain affirme être "bouleversé et reconnaissant". "Je considère qu’il s’agit d’une récompense pour la littérature qui vise avant tout à être de la littérature, sans autre considération", a-t-il aussi réagi.

Écrivain de romans, essayiste, poète, auteur de littérature pour enfants et principalement dramaturge, Jon Fosse n’est pas l’auteur le plus accessible pour le grand public. Pourtant, il est peut-être l’écrivain contemporain dont les pièces de théâtre sont les plus fréquemment mises en scène en Europe.

Jon Fosse est originaire des fjords de Norvège, ayant vu le jour il y a 64 ans sur la côte ouest de ce pays. Il a grandi dans une région exposée aux caprices de la nature, où l’on parle le ’nouveau norvégien’ (nynorsk), une langue qu’il a conservée. Son environnement familial était imprégné de piétisme, avec un grand-père quaker, un homme à la fois pacifiste et politiquement engagé à gauche. Cependant, le jeune Fosse s’est éloigné du piétisme, se déclarant athée et se consacrant à la musique en jouant de la guitare dans un groupe appelé Rocking Chair. En 2013, il a fait un virage important en embrassant la foi catholique.

> À lire aussi : Le Prix Nobel de médecine décerné aux pionniers du vaccin à ARN messager

Après avoir poursuivi des études littéraires, Jon Fosse a fait ses débuts en tant qu’écrivain en 1983 avec ’Rouge, Noir’, un roman dans lequel un jeune homme règle ses comptes avec le piétisme. Son style littéraire, caractérisé par de fréquents sauts dans le temps et une alternance des points de vue narratifs, est devenu sa marque de fabrique. Il a ensuite publié d’autres œuvres notables, notamment ’La Remise à bateaux’ en 1989, qui lui a valu l’appréciation de la critique, ainsi que ’Melancholia’ I et II en 1995-1996.

Dans son œuvre la plus récente intitulée ’Septologien’, composée de sept chapitres répartis en trois volumes, Jon Fosse explore la rencontre d’un homme avec une version alternative de lui-même. À travers cette trame narrative, il aborde des questions profondes d’ordre existentiel, tout en conservant son style littéraire distinctif.

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023