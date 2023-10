La ville de Venise, en Italie est victime du tourisme de masse. Elle pourrait être placée sur la liste du patrimoine mondial en péril de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture).

Pour dissuader les visiteurs à la journée

Dès 2024, les touristes de passage pour une journée à Venise (Italie) paieront une taxe de 5 euros. Cette mesure, votée mardi 12 septembre par le conseil municipal, sera prochainement testée pour dissuader les visiteurs à la journée. Selon 20 Minutes, ces derniers contribuent à engorger la ville célèbre dans le monde pour ses œuvres d’art, ses ponts et ses canaux.

Un calendrier des jours concernés

Cette taxe, payable en ligne, concernera un maximum de 30 journées durant lesquelles le nombre de touristes est traditionnellement plus élevé, notamment les week-ends avec des ponts au printemps et durant la période estivale. Le calendrier de ces jours sera prochainement publié.

A noter que les moins de 14 ans ainsi que les touristes, passant au moins une nuit sur place, seront exemptés de cette taxe. "C’est un premier pas (…) Nous faisons une expérimentation, le système sera simple à utiliser", a assuré le maire de droite Luigi Brugnaro.

Un patrimoine mondial en péril

L’annonce de ce test intervient quelques semaines après la recommandation de l’Unesco concernant la ville. Fin juillet, cette organisation internationale a proposé de placer Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril en jugeant que l’Italie a jusqu’ici pris des mesures "insuffisantes" pour lutter contre la détérioration du site.

"La poursuite du développement (de Venise), les impacts du changement climatique et le tourisme de masse menacent d’entraîner des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien", a pointé l’Unesco. De plus, l’élévation du niveau de la mer et autres "phénomènes météorologiques extrêmes liés au réchauffement climatique menacent l’intégrité du site".

