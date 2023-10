Mardi soir en Italie, un bus a chuté depuis un pont à Venise faisant plusieurs morts et de nombreux blessés.

Après la chute d’un bus d’un pont à Venise près de Mestre mardi dans la soirée, le bilan fait pour le moment état de au moins 21 personnes décédées dont 2 enfants selon nos confrères de l’AFP. Plus de 20 personnes ont été hospitalisées dans un état grave pour bon nombre.

"Une énorme tragédie a frappé notre communauté ce soir. J’ai immédiatement ordonné que la ville soit en deuil, en mémoire des nombreuses victimes qui étaient dans le bus accidenté. Une scène apocalyptique, il n’y a pas de mots" a réagi Luigi Brugnaro, maire de Venise sur Facebook.

Le bus "a pris feu" après être tombé d’un pont enjambant une voie ferrée entre Mestre et Marghera, deux localités faisant partie de la commune de Venise d’après nos confrères. Parmi les passagers on retrouve des Ukrainiers et des Allemands.

Le Président de La République Emmanuel Macron a également réagi. "Nos pensées accompagnent ce soir le peuple italien, les familles et les proches des victimes du terrible drame de Venise", indique le chef de l’Etat du X.