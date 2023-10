Dans la journée du dimanche 10 septembre, un avion s’est écrasé dans la région de Szkesfehervar, située à 70 km au sud-ouest de Budapest (Hongrie). Le crash s’est produit lors d’un spectacle aérien qui avait attiré des milliers de personnes. C’est un tragique accident qui a coûté la vie à deux personnes et blessé quatre autres au sol.

"Hormis le pilote, il y avait un passager dans l’appareil… Tous deux ont perdu la vie", a fait savoir la police dans un communiqué. Parmi les blessés, trois personnes (une femme, un homme et une fillette) ont été grièvement brûlées, précisent les secours.

La presse locale a affirmé que l’avion impliqué dans l’accident était un modèle américain T-28 Trojan datant de 1951. Une vidéo mise en ligne par un média montre le moment où l’appareil a fait une descente brusque, aboutissant à une explosion au sol. "Le petit avion est tombé près d’une voiture garée qui a pris feu", selon la police.

#BREAKING #Hungary A plane crashed during an air show in Hungary, killing two and injuring four. pic.twitter.com/GwZ3ffJoWF

— The National Independent (@NationalIndNews) September 10, 2023