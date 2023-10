Le village de Groza, dans la région de Kharkiv (nord-est de l’Ukraine) a été visé par une frappe russe jeudi 5 octobre. Plus de 50 personnes ont perdu la vie, dont un enfant.

Très lourd bilan

Au total, 51 personnes ont trouvé la mort dans une frappe russe qui a eu lieu jeudi 5 octobre à Groza, un village de 330 habitants de la région de Kharkiv (nord-est de l’Ukraine). Les autorités ukrainiennes ont précisé qu’un bombardement a provoqué la mort d’un enfant de 6 ans. Par ailleurs, six blessés sont aussi à déplorer.

Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Igor Klymenko, a indiqué dans un premier communiqué que l’attaque a été effectuée avec un missile balistique Iskander, alors que les victimes ont été réunies pour une cérémonie "en mémoire d’un villageois décédé".

Les recherches terminées

Le premier bilan, annoncé par le ministre, indiquait que "cinq à sept personnes pourraient se trouver sous les décombres". Le service d’État pour les situations d’urgence a pourtant précisé en début de soirée "n’avoir retrouvé aucun survivant". "Les opérations de secours et de recherche ont été terminées", a-t-il signifié sur Telegram en évoquant le bilan définitif à 51 morts et six blessés. Une enquête pour meurtre prémédité et violation de lois et coutumes de la guerre a été ouverte par le parquet général.

Réactions

Le président Volodymyr Zelensky a rapidement dénoncé une "attaque terroriste brutale" en appelant à une "riposte à la fois juste et puissante". Le ministre ukrainien de la Défense a également réagi sur le réseau social X. Il a demandé davantage de systèmes de défense antiaérienne pour faire face à ce type de frappes. "L’Ukraine a besoin de davantage de systèmes de défense antiaérienne pour protéger notre pays de la terreur", a écrit Roustem Oumerov.

La coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine, Denise Brown, s’est dite "consternée", jugeant les images de l’attaque "absolument horrifiantes".

Quant à la porte-parole de la Maison-Blanche, elle a souligné la nécessité de "continuer à soutenir le peuple ukrainien parce que c’est l’effroyable réalité dans laquelle il vit au quotidien".

