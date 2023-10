Dans le cadre de sa visite à Kiev, le ministre des Armées Sébastien Lecornu parlera de l’évolution de l’aide française au sujet de la guerre en Ukraine.

Une première visite en décembre

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, effectue une visite à Kiev, en Ukraine, depuis ce mercredi, dans le cadre du forum industriel de La Défense, selon des informations obtenues par BFMTV. Cette visite survient dans le contexte de l’évolution de l’aide française à l’Ukraine et de la recherche de partenariats industriels dans le contexte d’un conflit qui semble perdurer. Le ministre avait précédemment visité l’Ukraine en décembre, où il avait promis de continuer à soutenir les forces ukrainiennes en annonçant la création d’un "fonds innovant de 200 millions d’euros" permettant d’acquérir directement du matériel auprès d’entreprises françaises. Comme le rapporte 20 Minutes, il discutera de l’évolution de l’aide française à l’Ukraine et de partenariats industriels dans un conflit amené à durer.

Une rencontre avec son homologue ukrainien

Il est important de noter que cette visite intervient également à un moment où des tensions sont apparues entre Kiev et certains de ses alliés occidentaux, notamment la Pologne. Varsovie a récemment annoncé qu’elle ne fournirait plus de nouvelles armes à l’Ukraine, en raison de désaccords liés à la livraison de céréales. Cependant, malgré ces tensions, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé l’arrivée de chars américains Abrams dans le pays pour renforcer l’arsenal militaire des forces ukrainiennes face à l’armée russe.

Pendant sa visite, Sébastien Lecornu doit rencontrer son homologue ukrainien, Rustem Oumerov, ainsi que le ministre des Industries stratégiques, Oleksandr Kamychine. De plus, des représentants d’une vingtaine d’entreprises françaises spécialisées dans la production de blindés, d’artillerie, de drones, de cybersécurité et de déminage prévoient de discuter et de signer des partenariats avec l’industrie ukrainienne.

