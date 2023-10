Le gouvernement ukrainien a annoncé que plus de 26 000 Ukrainiens, dont 15 000 militaires, sont portés disparus depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

Le vice-ministre de l’Intérieur, Leonid Tymtchenko, a précisé que parmi ces 26 000 Ukrainiens, 11 000 sont des civils et environ 15 000 sont des militaires. Selon les déclarations de Mariana Reva, porte-parole du ministre de l’Intérieur, à l’AFP, ces personnes sont portées disparues en raison des hostilités, y compris dans les territoires occupés par l’armée russe.

Comme elle l’a précisé, ce bilan provisoire ne concerne que les Ukrainiens dont les données ont pu être officiellement vérifiées, et il pourrait encore augmenter à mesure que les vérifications se poursuivent. Cependant, le gouvernement ukrainien ne communique pas sur le nombre total de pertes humaines dans ce conflit avec la Russie. Selon les informations relayées par Europe 1, les décès de civils dus à des attaques russes sont communiqués quotidiennement par les autorités, mais les pertes militaires ne sont pas divulguées.

Selon le New York Times, qui cite des sources anonymes, environ 70 000 militaires ukrainiens ont perdu la vie. Par ailleurs, entre 100 000 et 200 000 ont été blessés depuis le début de l’invasion russe. Les pertes du côté russe seraient encore plus importantes, avec environ 120 000 morts et entre 170 000 et 180 000 blessés.

