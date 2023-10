Les inondations dévastatrices causées par la tempête Daniel ont eu des conséquences inattendues en Grèce. Un troupeau de moutons à la recherche de nourriture s’est aventuré dans une serre de cannabis médical, engloutissant environ 300 kg de cannabis.

Des dégâts importants

Début septembre, la Grèce a été touchée par la tempête Daniel, provoquant des inondations. A la recherche de nourriture après la catastrophe, un troupeau de moutons a choisi une serre de cannabis médical pour sa quête de nourriture. Au départ, le propriétaire des lieux avait estimé que les moutons avaient dévoré environ 100 kg de cannabis. Selon les informations du média Skaï, rapportées par Le Parisien, cette estimation a été revue à la hausse, atteignant finalement près de 300 kg. Malgré cette consommation inhabituelle, les moutons semblent en parfaite santé, suscitant même l’humour du propriétaire : "Je vais très bien, mais les moutons vont encore mieux, ils sont tout fous."

"Les moutons sautaient plus haut que les chèvres"

Selon Yannis Bourounis, ils sont la plus grande serre de cannabis d’Europe centrale. Le propriétaire de la serre endommagée raconte qu’ils ont perdu 80 % de leur production à cause des inondations. "Alors que nous essayions de sauver tout ce que nous pouvions, nous avons soudain vu des moutons à l’intérieur de la serre. Ils ont trouvé des herbes à manger, parce que tout le reste de leur nourriture a été détruit", a-t-il expliqué. Sur sa lancée, il plaisante sur la difficulté de chasser les moutons de la serre, car ils "sautaient plus haut que les chèvres", ce qui est inhabituel. "Logique puisqu’ils ont mangé environ 300 kg", a-t-il ajouté.