Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 avril, des bombardements russes ont visé la région de Dnipropetrovsk, située dans le sud de l’Ukraine.

Des frappes russes ont fait au moins huit morts, dont deux enfants, et ont blessé 18 autres personnes dans la région de Dnipropetrovsk, située dans le sud de l’Ukraine, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 avril, d’après un bilan actualisé du ministre de l’Intérieur.

Les attaques ont particulièrement touché le district de Synelnykové, où plus de dix maisons ont été endommagées et six personnes, dont deux enfants âgés de six et huit ans, ont perdu la vie, a précisé le ministre Igor Klymenko sur Telegram. À Dnipro, la capitale régionale, deux personnes ont perdu la vie et seize autres ont été blessées.

Sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné ces attaques et a appelé la Russie à en assumer la responsabilité. Il a également réitéré son appel aux pays occidentaux pour obtenir de meilleurs systèmes de défense aérienne afin de protéger les villes et les communautés ukrainiennes contre de telles agressions.

Source : Bfmtv.com

