L’adolescent a été rapidement interpellé par la police. Les motivations derrière cet acte demeurent pour l’instant inexpliquées.

Le suspect était "très en colère" avant l’attaque

Ce jeudi matin, trois professeurs et deux élèves ont été poignardés par un adolescent de 14 ans dans un lycée à Jerez de la Frontera, en Andalousie (Espagne). L’agression s’est produite vers 8h25 dans l’établissement scolaire. Un élève témoin de la scène a déclaré que l’adolescent, avant de passer à l’acte, était visiblement très en colère, assis au fond de la classe. Il a ensuite sorti deux couteaux de cuisine de son sac et s’est attaqué à un camarade, le touchant à l’épaule tout en proférant des menaces de mort. L’agresseur a ensuite pris pour cible d’autres élèves et même une enseignante, la blessant gravement à l’œil. Elle a été admise à l’hôpital pour une intervention chirurgicale urgente.

Motivations inconnues

Les autorités ont rapidement interpellé le suspect au troisième étage du lycée rapporte le média public espagnol RTVE. Selon Adrian Dominguez, un porte-parole de la police, les couteaux qu’il avait utilisés pour l’attaque ont été retrouvés en sa possession. À ce stade, les motivations derrière cette attaque demeurent mystérieuses. L’adolescent n’était pas connu pour des problèmes de comportement majeurs, bien qu’il ait été décrit comme étant souvent solitaire. Les enquêteurs cherchent à comprendre les raisons de son geste. Il est actuellement en garde à vue et sera présenté devant le parquet des mineurs. Les investigations sont en cours pour déterminer les actions légales à entreprendre, dépendant notamment de son âge exact.

