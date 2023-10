L’incendie survenu dans une boîte de nuit à Murcie, dans le sud-est de l’Espagne a également fait quatre blessés.

Un bilan provisoire

Au moins treize vies ont été perdues, et au minimum quatre individus ont été blessés lors d’un tragique incendie survenu dans une discothèque à Murcie, une localité du sud-est de l’Espagne. Les secours ont révisé à la hausse le bilan initial de six morts, en avertissant que le nombre de victimes pourrait encore augmenter dans les heures à venir. "Six nouveaux cadavres ont été retrouvés dans les décombres de la discothèque. Le bilan s’élève à treize morts. D’autres victimes sont encore possibles", ont déclaré peu avant 14 heures les secours d’urgence, propos repris par BFMTV.

Des personnes piégées dans les décombres

Le maire de Murcie, José Ballesta, avait précédemment signalé, lors d’une conférence de presse sur les lieux de l’incendie, l’extraction de quatre cadavres, tout en notant que d’autres personnes étaient encore piégées sous les décombres. Il n’a pas exclu la possibilité de découvrir davantage de victimes parmi les ruines. Les pompiers poursuivent leurs efforts sur le site et n’écartent pas la possibilité de découvrir de nouvelles victimes depuis plusieurs heures.

Les réactions après l’incendie

Les autorités locales ont mobilisé 12 véhicules de pompiers et 40 secouristes sur les lieux de l’incident ce dimanche matin. La mairie de Murcie a exprimé ses profonds regrets pour cette tragédie et a présenté ses condoléances aux familles et aux amis des victimes. "Je suis vraiment désolé et je veux accompagner dans leur douleur les familles des victimes de l’incendie survenu ce matin à Murcie. Toute ma reconnaissance et ma gratitude aux services d’urgence", a également commenté le leader de la droite d’Alberto Núñez Feijóo sur X. Les images diffusées par les secours montrent la discothèque "Teatre," aussi connue sous le nom de "Fonda Milagros," dont la façade, jadis jaune et rouge, a été engloutie par les flammes.