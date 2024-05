D’après un rapport de l’organisation suisse Public Eye, Nestlé ajouterait du sucre et du miel au lait infantile vendu dans certains pays, ce qui soulève des préoccupations concernant la santé des nourrissons.

Des pratiques contraires aux directives de l’OMS

Nestlé est accusé d’incorporer du sucre et du miel dans ses produits céréaliers et laits infantiles vendus dans les pays pauvres, selon un rapport de l’ONG suisse Public Eye cité par The Guardian. Ces pratiques contreviennent aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé visant à réduire les risques d’obésité et de maladies chroniques.

"Les produits destinés aux enfants de moins de trois ans..."

D’après le site d’information britannique, des militants de Public Eye ont mené l’enquête en envoyant des échantillons de produits alimentaires infantiles commercialisés "en Asie, en Afrique et en Amérique latine". Il s’avère que Nestlé incorpore du sucre dans ses produits destinés aux enfants de moins de trois ans. Laurent Gaberell, expert en agriculture et nutrition chez Public Eye, a souligné qu’il faut mettre fin à cette pratique.

Nestlé se défend

Un représentant de Nestlé a répondu aux allégations en affirmant que la société est engagée envers la qualité nutritionnelle de ses produits destinés aux tout-petits. Il a souligné que l’entreprise privilégie "l’utilisation d’ingrédients de haute qualité adaptés à la croissance et au développement des enfants".