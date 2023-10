Alors que les circonstances entourant la mort d’Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire Wagner, restent un mystère, le président russe a affirmé que des "morceaux de grenades" ont été découverts dans les corps des victimes. Vladimir Poutine a écarté l’idée d’un impact externe sur l’avion.

Crash aérien survenu le 21 août 2023

Pour rappel, le jet privé transportant Evguéni Prigojine et d’autres responsables du groupe Wagner s’est écrasé lors d’un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg le 21 août. Ce crash a suscité des spéculations quant à l’implication de la Russie. Autrefois proche de V. Poutine, M. Prigojine avait été qualifié de traître pour avoir organisé une mutinerie en juin 2023. L’Ukraine et les pays occidentaux ont évoqué la possibilité d’une vengeance orchestrée par le Kremlin, mais Moscou a nié cette thèse.



Le mystère plane sur ce drame

Les circonstances exactes de la mort d’Evguéni Prigojine sont encore floues. Pour le moment, l’enquête ouverte après cette tragédie n’a révélé que des violations des règles de sécurité aérienne, sans élucider la cause du crash. Ce dernier soulève donc de nombreuses questions.

Des "morceaux de grenade" retrouvés dans les corps des victimes

Lors du forum international de Valdaï, en Russie, Vladimir Poutine a affirmé que des "morceaux de grenade" ont été retrouvés dans les corps des victimes du crash d’avion. Il a cependant indiqué qu’"il n’y a pas eu d’impact externe sur l’avion". A ce state, les enquêteurs n’ont pas encore dévoilé leurs conclusions sur la cause de l’accident, laissant planer le doute sur un éventuel assassinat, une défaillance technique, ou une erreur humaine.