Cette participation inattendue d’un ex-ministre belge à un concours de drag queen a suscité l’étonnement général.

Totale métamorphose

En Belgique, une nouvelle surprenante a fait les gros titres : un ancien ministre a remporté un concours de drag queen, sous le nom de "Cindy Envy", en référence au parti qu’il préside, le CD&V. Dans le cadre de ce concours, les personnalités participantes se présentent incognito sous leur identité de drag queen, rivalisant dans diverses épreuves jusqu’à l’issue du spectacle et la victoire de Sammy Mahdi. Ce dernier s’est métamorphosé avec maquillage, perruque, talons aiguilles, faux-cils, et même une langue bleue. Il portait une combinaison orange, couleur de son parti politique, avec ses initiales "SM" et même une laisse, en référence à son célèbre chien Pamuk, bien connu des téléspectateurs lors de ses interviews politiques. Tous ces indices auraient pu éveiller les soupçons du public, rapporte Yahoo.

Un geste audacieux

Interrogé sur les raisons de sa participation, Sammy Mahdi a expliqué son engagement en ces termes : "Les spectacles de drag queen sont interdits dans le Tennessee, aux États-Unis, et en Italie, ils sont bannis à la télévision. De nombreux droits que nous considérons comme acquis sont actuellement remis en question. Aujourd’hui, ce sont les spectacles de drag queen, et demain, peut-être, le mariage gay. Il est essentiel de continuer à mener ce combat, et si je peux le faire en portant des talons de 20 cm, je le fais volontiers (...). Soyez vous-même et laissez les autres être eux-mêmes." Ce geste audacieux pourrait être perçu comme une stratégie politique visant à moderniser l’image de son parti, bien que cela puisse également diviser les membres plus traditionnels.

Une image plus accessible à la politique

Les commentaires positifs ne se sont pas fait attendre. Certains ont considéré que cette incursion dans le monde du drag queen permet de donner une image plus accessible à la politique. En Suède, par exemple, le maire adjoint de Stockholm, membre du parti libéral de centre-droit, s’était déjà transformé en drag queen lors d’une campagne, en faisant la lecture à des enfants, affirmant que "les contes de fées ne sont pas dangereux pour les enfants, les drag queens non plus, mais le populisme et l’intolérance le sont, pour les enfants comme pour les adultes." Ainsi, le monde de la politique continue de s’ouvrir à de nouvelles formes d’expression et de communication, avec le drag devenant un moyen inattendu de se rapprocher du grand public.

