Samedi soir, lors d’un événement organisé par une association érythréenne proche du gouvernement en Allemagne, environ une centaine d’opposants au régime en place en Érythrée ont violemment agressé des policiers allemands et des partisans du gouvernement érythréen.

Selon le bilan communiqué par la police locale ce dimanche, les affrontements ont fait blessés 26 policiers, quatre participants à l’événement et deux membres de l’opposition. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de dix personnes environ s’affrontant à coups de lattes de bois, de clous, de tiges métalliques, de bouteilles et de pierres.

Les autorités estiment que le rassemblement d’associations érythréennes a attiré environ 80 à 90 participants, tandis qu’une centaine d’opposants ont été recensés lors de ces violences. Ces derniers ont refusé de se rendre au lieu de manifestation désigné par la police, préférant perturber le rassemblement organisé par l’association érythréenne.

Près de 300 membres des forces de l’ordre ont été mobilisés pour faire face à ce "conflit érythréen avec une violence massive" dans les rues de Stuttgart, comme l’a décrit le directeur adjoint de la police de la ville, Carsten Höfle. Il a ajouté que "ni l’étendue ni l’intensité de la violence n’étaient prévisibles".

En juillet dernier, une vingtaine de policiers avaient déjà été légèrement blessés lors d’un festival de musique érythréenne controversé organisé à Giessen, au nord de Francfort. Cet incident avait conduit à l’arrestation d’environ 130 personnes.

Alert ! #Eritrean regime supporters and Brged Nhamedu -ብርጌድ ንሓመዱ - Change seekers clashed today, 16 September in the afternoon, in an event organized by the Embassy of #Eritrea in #Stuttgart #Germany. 10s of people including #police injured. pic.twitter.com/LxOexGkJRm

— Radio Erena (@RadioErena) September 16, 2023