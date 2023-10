Les autorités allemandes recherchent Mathis W., un enfant de 5 ans atteint d’autisme, disparu depuis le 2 octobre 2023. Sa dernière apparition remonte à ce jour-là vers 18h30 (heure locale), à l’aire de jeux près du théâtre national de Sarrebruck.

Une opération de grande envergure a été lancée pour localiser l’enfant disparu. Les forces de l’ordre, les pompiers professionnels et des plongeurs ont été mobilisés pour inspecter la zone, y compris les berges de la Sarre, le chemin de halage, le théâtre national et le parking. Des drones ainsi qu’un hélicoptère de la police de Rhénanie-Palatinat ont été mobilisés dans la recherche. Cependant, l’enfant demeure toujours introuvable, rapporte actu.fr.

Mathis, qui ne peut pas communiquer verbalement et manifeste une aversion envers les inconnus, est décrit par la police allemande comme étant relativement grand pour son âge, mesurant 1,20 mètre, avec des cheveux courts et noirs, et une silhouette mince. Lors de sa disparition, il était pieds nus, vêtu d’un pull gris clair avec une manche bleu clair, avec un pantalon court noir.

