L’acteur légendaire se voit décerner la plus haute distinction ukrainienne, l’Ordre du mérite ukrainien, par le président Volodymyr Zelensky, en reconnaissance de son engagement envers l’Ukraine pendant la guerre en cours.

Alain Delon est sur le point de recevoir une reconnaissance spéciale de la part de l’Ukraine pour son soutien inébranlable pendant la guerre en cours. L’ambassadeur d’Ukraine en France, Vadym Omelchenko, annoncera jeudi matin lors de l’émission politique "Face aux Territoires" sur TV5 Monde que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a choisi de décorer l’acteur légendaire de l’Ordre du mérite ukrainien.

La relation entre Alain Delon et l’Ukraine s’est développée depuis le début du conflit. En septembre 2022, Delon et Zelensky ont établi un lien significatif lors d’un duplex entre Paris et Kiev. Cyril Viguier, animateur de l’émission, a décrit cette rencontre comme une véritable connexion entre deux anciens acteurs. Volodymyr Zelensky et Alain Delon ont discuté de la guerre et de leurs expériences passées dans l’industrie cinématographique.

Le geste de Zelensky envers Delon témoigne de la reconnaissance pour le soutien continu de l’acteur envers l’Ukraine. En février 2023, lors d’une interview de la Première dame ukrainienne sur TV5 Monde, le comédien de 88 ans s’était de nouveau engagé pour l’Ukraine en lisant des poèmes des éminents écrivains ukrainiens Taras Chevtchenko et Lessia Oukraïnka.

