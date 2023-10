Suite à la vaste offensive du Hamas, le soutien à Israël de la part du président Zelensky n’étonne personne. Le numéro 1 ukrainien profite d’ailleurs de l’occasion pour fustiger l’Iran, sans trop convaincre les États-Unis.

Zelensky n’y va pas par quatre chemins

Comme l’on peut s’y attendre, Volodymyr Zelensky apporte son soutien à Israël dans la nouvelle crise au Proche-Orient. Le président ukrainien s’y est pris à travers une longue publication sur le réseau social X. En qualifiant directement les combattants du Hamas de terroristes, il fait alors allusion aux « villes pacifiques » pilonnées par « des milliers de missiles ». Zelensky ne manque d’ailleurs pas de fustiger le Hamas pour s’en être pris à des civiles, y compris des femmes et des enfants. Il se dit également indigné par le fait que « les terroristes eux-mêmes ont partagé les images de leurs atrocités et en étaient fiers ».

L’Iran directement mis en cause

Toujours dans son texte de soutien à Israël, Volodymyr Zelensky met en cause le régime iranien. Ce dernier est alors accusé de prendre part indirectement dans la guerre en Ukraine, et dans cette nouvelle guerre entre Israël. Le président ukrainien fait notamment référence à la vente de drônes « Shaheds » à la Russie, comme aux membres du Hamas qui revendiquent le soutien iranien. Sur ce second point d’ailleurs, le Wall Street Journal, cité par BFMTV, accuse l’Iran d’avoir « aidé à planifier » l’attaque surprise contre Israël depuis « plusieurs semaines ». Néanmoins, les États-Unis affirment, par la voix d’un haut responsable de la Maison Blanche qu’« il est trop tôt pour [le ]dire ».