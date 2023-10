Panique à bord d’un avion de la compagnie Air China dimanche, car un moteur a pris feu. L’appareil a procédé à un atterrissage d’urgence.

Neuf blessés

Un incendie s’est déclaré sur le moteur d’un avion de la compagnie Air China dimanche. Comme le rapporte France Info, l’appareil a procédé à un atterrissage d’urgence à Singapour, sa destination finale.

Les 155 passagers ont pu être évacués, notamment par un toboggan d’urgence. Neuf d’entre eux ont été légèrement blessés à cause des fumées ou de leur descente par le toboggan d’urgence, a expliqué l’Autorité de l’aviation civile singapourienne.

De la fumée dans l’habitacle

Selon l’aéroport de Singapour, le vol CA403 est parti de la ville chinoise de Chengdu. De la fumée a été détectée dans la soute à l’avant et dans les toilettes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’habitacle envahi par une épaisse fumée blanche. "Tous les passagers, ainsi que les membres de l’équipage, ont été évacués sains et saufs", a-t-il confirmé.

La piste a été temporairement fermée en raison de cet atterrissage d’urgence et un avion a été dérouté vers l’île voisine de Batam, en Indonésie. Une enquête a été ouverte après cet incident.

