Cécile Kohler et son compagnon avaient été arrêtés pour "espionnage" alors qu’ils étaient en voyage touristique. Malgré l’annonce de la fin de l’enquête par la justice iranienne, l’incertitude persiste quant à un éventuel procès.

Manque de nouvelles

Cécile Kohler, professeure agrégée de lettres modernes, est détenue en Iran depuis le 7 mai 2022. La sœur la syndicaliste française, Noémie, déclare qu’ils ont "peu de nouvelles" d’elle, avec des appels espacés de cinq à six semaines en moyenne. "On n’a aucune info, aucune date, aucune échéance, rien...", a-t-elle déclaré à l’AFP, comme le rapporte le site Tf1info.fr. Les conditions sont difficiles, avec une mauvaise connexion et des appels très courts, sous surveillance. La dernière conversation remonte au 23 août, un appel de "quelques minutes de très mauvaise qualité." Noémie Kohler a tenu à exprimer sa préoccupation et son espoir que Cécile, innocente, soit libérée. "Elle fait bonne figure, mais on se doute que c’est très difficile", a-t-elle ajouté.

Appel pour sa libération

À l’occasion du triste anniversaire du 500ᵉ jour de détention de Cécile Kohler, un appel pour sa libération et son rapatriement a été lancé sur les réseaux sociaux par son comité de soutien. Ils soulignent l’injustice de sa détention et appellent à son retour immédiat. "Cécile est innocente et doit être libérée et rapatriée sans délai !".

Réaction d’Emmanuel Macron

Le président français, Emmanuel Macron, avait condamné fermement la détention des ressortissants français en Iran, dénonçant des conditions de détention inacceptables. Malgré ces déclarations et les appels à la libération, Cécile Kohler et d’autres ressortissants français sont toujours détenus en Iran. Louis Arnaud, consultant, a été arrêté le 28 septembre 2022 à Téhéran. Un autre ressortissant français, dont l’identité n’a pas été rendue publique, est également détenu.

