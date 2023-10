Cette mise en garde de l’ambassadeur de Pyongyang aux Nations unies, Kim Song, a été formulée lors de son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Des accusations visant les Etats-Unis

Le représentant de la Corée du Nord aux Nations Unies a exprimé de vives préoccupations concernant la situation dans la péninsule coréenne, avertissant que la région était "au bord d’une guerre nucléaire". Il a accusé les États-Unis de mener des "agissements irréfléchis" et d’alimenter une "confrontation nucléaire". Les actions "imprudentes" et "l’hystérie continue des États-Unis et de leurs alliés en termes de confrontation nucléaire (...) conduisent la péninsule coréenne vers une situation militaire au bord d’une guerre nucléaire", a prévenu l’ambassadeur de Pyongyang aux Nations unies, Kim Song, dans un discours devant l’Assemblée générale.

La Corée du Sud vivement critiquée

Dans la foulée, l’ambassadeur nord-coréen a critiqué la politique de Washington en Asie du nord-est, accusant les États-Unis de chercher à renforcer leur hégémonie en surestimant leur puissance. D’après Le Figaro, Kim Song a également blâmé les dirigeants sud-coréens pour leur volonté présumée de provoquer une guerre nucléaire. Selon lui, son voisin du Sud serait "obsédé par la soumission volontaire aux États-Unis". Sa déclaration souligne les tensions persistantes dans la région et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la stabilité de la péninsule coréenne.

