Alors qu’Israël se prépare à une offensive terrestre sur Gaza, la Chine a affirmé soutien à la cause palestinienne et critique les actions de l’État hébreu.

Pékin fustige aujourd’hui Israël et soutient le peuple palestinien

Après l’attaque lancée par le groupe palestinien Hamas contre l’Israël le 7 octobre, l’État hébreu a riposté par des bombardements dans la bande de Gaza. Dimanche, il a continué à mobiliser ses troupes aux abords de cette enclave palestinienne en vue d’une probable offensive terrestre. Cette situation suscite des inquiétudes quant à un possible embrasement régional.

La Chine était initialement perçue comme une possible médiatrice entre l’Israël et la Palestine. Mais plus les jours passent, plus elle assume un positionnement favorable aux Palestiniens, critiquant fermement les actions de l’État hébreu. Le pays soutient aujourd’hui "la juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux".

Appel l’arrêt des combats et au respect du droit humanitaire international

Pékin accuse Israël d’avoir outrepassé le principe d’autodéfense et de mener des actions punitives collectives à l’encontre de Gaza. "La racine profonde... de la situation entre la Palestine et Israël est que le droit du peuple palestinien à la souveraineté a été mis de côté depuis longtemps", a selon le ministre chinois des Affaires étrangères lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian.

Wang Yi estime que cette injustice devrait prendre fin le plus rapidement possible. La diplomatie chinoise a également appelé à l’arrêt des combats et au respect du droit humanitaire international. Elle a souligné que la Chine soutient "la juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux".