Le passage de deux navires, américain et canadien, par les eaux du détroit de Taïwan a suscité l’attention des forces militaires chinoises. Considérant Taïwan comme une de ses provinces, Pékin a rapidement réagi en déployant des forces navales et aériennes pour surveiller les trajectoires de ces bateaux.

Une source de tension entre Pékin et Washington

Alors que Pékin revendique Taïwan comme une de ses provinces, Washington continue de soutenir l’île dans sa quête de détermination de son avenir. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux multiplient les passages dans le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale pour souligner leur statut en tant que voies d’eau internationales. Cette situation suscite régulièrement des tensions avec la Chine.

Deux bateaux traversent les eaux très surveillées par Pékin

Le détroit de Taïwan est désormais une zone hautement surveillée par Pékin et le passage de deux bateaux américain et canadien a attiré l’attention des forces militaires chinoises, selon le colonel en chef Shi Yi, un porte-parole militaire chinois. Ces navires ont été identifiés dans le communiqué comme "Johnson" et "Ottawa".

La Chine en état d’"alerte élevée"

"Le Commandement du théâtre de l’est de l’Armée populaire de libération de Chine a organisé des forces navales et aériennes pour suivre l’ensemble de leurs parcours", a déclaré le colonel Shi Yi. Il a ajouté que "les troupes... restent constamment en état d’alerte élevée et protégeront résolument la souveraineté nationale et la sécurité, ainsi que la paix et la stabilité régionale".