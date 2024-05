La police japonaise est actuellement à la recherche du coupable présumé ayant dérobé une tasse à thé dont le prix dépasse les 10 millions de yens (61 000 euros).

Une boîte en verre non verrouillée

Un vol inhabituel secoue Tokyo. Une tasse à thé en or d’une valeur de 61 000 euros a mystérieusement disparu d’un grand magasin Takashimaya. L’incident a été découvert ce jeudi 11 avril au matin, la tasse étant exposée dans le cadre d’une exposition préalable à sa vente. Composée d’or 24 carats, cette pièce unique faisait partie d’une collection de vaisselle et d’articles de table présentée au public. Malgré sa valeur exceptionnelle, l’objet était exposé dans une boîte en verre non verrouillée, permettant aux clients de l’admirer de près. Des images des caméras de sécurité ont révélé qu’un individu avait discrètement glissé la tasse dans son sac avant de prendre la fuite, selon les médias locaux. La police est actuellement à la recherche du présumé coupable, rapporte Tf1 Info.

Mesures de sécurité renforcées

En réaction à ce vol, le magasin Takashimaya a annoncé que l’exposition se poursuivrait, mais que des mesures de sécurité renforcées seraient mises en place. Cette affaire vient s’ajouter à une série de problèmes pour la chaîne, notamment un incident en décembre impliquant des gâteaux de Noël défectueux. Cette mésaventure avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, après que plus de 800 gâteaux congelés aux fraises sur environ 2900 vendus en ligne se sont affaissés une fois déballés. Takashimaya avait alors dû présenter des excuses publiques lors d’une conférence de presse animée par l’un de ses hauts responsables.

