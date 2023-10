Ayant échappé de peu à la mort durant les assauts du Hamas, Lavi et Daria ont eu la joie de retrouver leur maman. Leur calvaire a tout simplement été indescriptible, surtout en référence à leurs bas âges. Fort heureusement, la fin est plutôt salvatrice.

Aperçu du calvaire des deux enfants

Âgés respectivement de 8 et 10 ans, Lavi et Daria étaient chez leur père, Dvir et sa nouvelle compagne. Il va sans dire que les parents des enfants ne vivaient plus ensemble. Durant les attaques surprises des combattants du Hamas, les enfants ont réussi à se cacher, mais leur papa et leur belle-mère ont eu moins de chance. Daria a pu envoyer un message vocal à sa mère, Reut Karp, vers 8 h 30 : « Maman, c’est Daria, ils ont tué papa, et sa copine aussi. S’il te plaît, aide-moi ». Bien sûr, elle l’a rappelée et est restée au téléphone avec sa fille pour la rassurer, dans ces moments fatidiques.

Retrouvailles heureuses grâce à un bon samaritain

Après les attaques, Lavi et Daria ont été recueillis par un voisin du kibboutz. Ce dernier les a mis en sécurité durant les jours qui suivent. Selon les informations de BFMTV, cité par La Dépêche du Midi, il a fallu attendre mercredi, pour qu’ils retrouvent leur maman dans une ville israélienne. On imagine bien la joie de celle-ci, quand elle a pu les serrer dans ses bras. Face à des journalistes, les yeux larmoyants, ses premiers mots étaient : « C’est un miracle ».