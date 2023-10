Depuis le samedi 7 octobre, date du début de la nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, le bilan continue de s’alourdir. Les médias à travers le monde se réfèrent aux chiffres officiels avancés de part et d’autre. Néanmoins, celui avancé dernièrement par l’armée israélienne laisse dubitatif.

Un chiffre qui pose question

Au matin du mardi 10 octobre, la guerre entre Israël et le Hamas fait encore rage. L’armée continue d’évacuer les 24 localités non loin de la frontière. Dans le cadre de cette opération, Tsahal affirme avoir recensé près de 1 500 corps de combattants du Hamas. Un chiffre qui peine à convaincre bon nombre d’observateurs. En effet, sur son site web, le fil infos généré par le journal Le Monde vers 7 H, fait encore état d’environ « 1 600 morts de part et d’autre ». Ce quotidien fait, de surcroît, référence aux bilans officiels émis par les autorités israéliennes et par le Hamas.

L’armée israélienne se veut confiante

Malgré ce chiffre plus que douteux, la guerre entre Israël et le Hamas bat encore son plein. Tsahal tient à rassurer la population israélienne, en annonçant avoir repris le contrôle de la clôture à la frontière avec Gaza. Son porte-parole assure d’ailleurs que « personne n’a infiltré le territoire depuis la ville de Gaza », depuis la nuit du lundi au mardi. Néanmoins, il n’écarte aucune éventualité : « des infiltrations peuvent encore arriver ». Même le Premier ministre Netanyahu concède à parler de « guerre longue et difficile contre le Hamas ».