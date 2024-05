Les enquêtes sont en cours afin de déterminer les causes exactes de ces explosions rapportées dans la nuit du vendredi 19 avril dans la région d’Ispahan, dans le centre de l’Iran, ainsi que dans la région de Bagdad, en Irak, et dans le sud de la Syrie.

La cause des bruits inconnue

Des explosions ont secoué la région d’Ispahan en Iran notamment à proximité de l’aéroport local dans la nuit du vendredi 19 avril. Cette zone est connue pour abriter l’installation nucléaire de Natanz. L’information a été confirmée par l’agence de presse Fars. La déflagration a été également entendue dans la région de Bagdad, en Irak, et dans le sud de la Syrie, selon le journal israélien Jérusalem Post. Cet événement survient cinq jours après une attaque lancée par Téhéran sur Israël. Un responsable américain a déclaré plus tard à ABC News que des missiles israéliens ont ciblé un site en Iran, sans spécifier lequel. "La cause de ces bruits est encore inconnue et les enquêtes se poursuivent jusqu’à ce que les détails exacts de l’incident soient déterminés", a indiqué l’agence de presse iranienne Fars sur les propos repris par Le Figaro.

Vols déviés et suspendus

Les vols commerciaux ont été déviés au-dessus de l’ouest de l’Iran, et les autorités iraniennes ont suspendu les départs de vols depuis Téhéran et d’autres villes. Par ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 3% sur les marchés asiatiques. Le baril de WTI est passé à 85,76 dollars (+3,66%), tandis que le cours du Brent a augmenté de 3,44% à 90,11 dollars. Ces événements surviennent alors qu’Israël envisage de répondre à une attaque iranienne menée sur son territoire le week-end précédent. Téhéran a affirmé que cette frappe était une riposte légitime au bombardement meurtrier du 1er avril dernier visant une annexe consulaire iranienne à Damas, qu’il impute à Israël.

